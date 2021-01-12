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Появились подробности об обновленной версии Lada Granta 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
В обновленной Lada Granta улучшат рулевое управление
Фото: ТАСС
Не один год в интернете ходят различные слухи про новую вариацию LADA Granta. Однако до этого времени не было каких-либо конкретных подробностей.
Согласно последней информации, новая вариация должна появиться на авторынке в 2023 г. Пока отсутствуют данные, какой именно будет новая модификация Granta. При этом очевидным является то, что в модели на смену вазовской тележки придет более современная модульная платформа Global Access (B0), которая используется в вариациях Renault Logan, а также LADA Largus.
Транспортное средство, скорее всего, сможет похвастаться усовершенствованной системой рулевого управления, доработанной подвеской, новыми задними тормозами с более эффективными надежными механизмами самоподвода для стояночного автомобильного тормоза.
Линейка силовых установок авто не изменится. По всей видимости, в Granta новой генерации сохранятся надежные 1.6-литровые эффективные «атмосферники» на 87/98/106 лошадей, а также МКПП и классическая четырехступенчатая АКПП.
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Автоновости , Lada Largus , Lada Granta , Lada , Renault Logan , Renault
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