Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 12 января 

Проезд по открывшемуся в декабре 2020 года четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) станет платным с 12 января, стоимость проезда составит в среднем от 2,5 до 5 рублей за километр. Об этом говорится в сообщении ГК "Автодор".

"Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 23 часов 59 минут 11 января 2020 года. На четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от М-7 "Волга" до М-4 "Дон" вводится платный проезд, — говорится в сообщении "Автодора". — В среднем стоимость проезда для пользователей по постоплате составит около 5 рублей за один километр, с транспондером — в зависимости от протяженности поездки — от 2,5 до 4 рублей".

В конце декабря было запущено движение по ЦКАД-4 протяженностью 96,8 км — от Горьковского шоссе до трассы М-4 "Дон". Также было запущено движение по участкам ЦКАД-1 от М-4 "Дон" до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе, от Калужского шоссе до А-107 в районе Лисинцево и на 6-километровой перемычке от М-10 "Россия" до М-11 "Нева".