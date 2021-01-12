Как правильно эксплуатировать автомобиль в сильный мороз

В России начались сильные морозы, которые обещают стать затяжными. Между тем, за последние 2-3 года многие отвыкли от настоящей русской зимы. Далеко не все автомобилисты умеют правильно эксплуатировать свой автомобиль в таких условиях. Каких правил надо придерживаться, чтобы автомобиль исправно заводился и работал в морозы, рассказали в интервью «МИР 24» автоэксперты.

«Зимой рекомендуем ездить с полным баком, опустошая его не более чем на одну треть. Причина проста — на стенках бака собираются капли воды, которые конденсируются из воздуха, и при очень низких температурах и долгой стоянке могут замерзнуть, повредив бак. Следите за уровнем топлива», — говорит управляющий партнер Kaminsky Driving Academy Татьяна Тютюнник. Вот другие лайфхаки от этого автоэксперта:

В холодное время года перед пуском двигателя на 10-20 секунд включите фары дальнего света, таким образом вы немного «разогреете» аккумулятор. Если у вас механическая коробка передач, заводить автомобиль лучше на «нейтрале» и одновременно с выжатым сцеплением. А вот «греть» автомобиль нужно с отжатым сцеплением на нейтральной передаче — так будет прогреваться не только двигатель, но и коробка передач. Не оставляйте автомобиль на стоянке с включенным ручным тормозом, особенно в мороз, есть большой риск примерзания тормозных колодок. Оставляйте машину на передаче или в режиме «Р» в случае АКПП. Старайтесь парковаться на горизонтальных участках дорог, но если не удается, вот небольшая рекомендация: для предотвращения преждевременного износа АКПП на уклоне ставьте машину сначала на ручник в режиме «N», а затем включайте режим «Р», в этом случае машину держит именно тормоз, а режим «Р» только страхует его. Начинать движение стоит в обратной последовательности — вначале селектор переводится в режим «D», а затем машина снимается с ручника. Случается, что замерзает центральный замок и открыть машину с брелока невозможно, попробуйте открыть дверь ключом, но если замерзла скважина и вставить ключ не получается, попробуйте нагреть ключ зажигалкой или влить в скважину специальную размораживающую жидкость. После каждой поездки старайтесь счищать снег, который налипает на колесные арки и брызговики. Бывали случаи, когда во время стоянки эта снежная масса примерзала к шинам и тронуться было невозможно. Также важно счищать снег с воздухозаборников. Зимой пользуйтесь специальными стеклоочистительными жидкостями. Разбавлять водой можно только концентраты, с уже готовыми к эксплуатации очистительными жидкостями лучше не экспериментировать, поверьте, ничего хорошего из этого не выходит. «Дворники» или щетки стеклоочистителя лучше заменить на зимние, они делаются из морозоустойчивой резины. Никогда не включайте «дворники», если на них или на стекле есть замерзший снег, вы рискуете поцарапать стекло, поэтому перед началом поездки лучше очистить щетки стеклоочистителя от льда и снега, затем почистить специальным скребком лобовое стекло от льда и только после этого начинать пользоваться «дворниками». Зимой в автомобиле должна находится специальная щетка, обратите внимание, что дешевые щетки с жестким ворсом царапают лак, поэтому если для вас важно качество покрытия автомобиля, приобретите хорошую щетку с мягким ворсом. Добросовестные продавцы в специализированных магазинах знают о таких особенностях щеток и помогут вам с выбором.

И напоследок — чтобы минимизировать риск технической неисправности машины в холодное время года, обратите внимание на следующее:

ТО автомобиля. Замените масло, фильтры, свечи. Для особых перфекционистов — рекомендуем заменить охлаждающую жидкость двигателя.

Моторное масло. Нужно зимнее. Обратите внимание на маркировку, особенно если вы живете в холодном регионе.

«Обязательно положите в багажник «зимний комплект». В него входит щетка для снега, скребок, зимняя жидкость стеклоомывателя — это из обязательного. Из рекомендованного: комплект проводов для запуска двигателя, размораживатель замков, силиконовая смазка (для резиновых уплотнителей дверей и багажника), лопата, цепи противоскольжения, комплект теплой обуви и одежды», — говорит Татьяна Тютюнник.

И, конечно, не забываем правильно заводиться!

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, эксплуатация автомобиля в условиях российской зимы требует наличие в нем расширенного количества необходимых инструментов, пригодится не только стандартный набор из домкрата, аптечки, огнетушителя и запаса жидкостей (моторное масло, тормозная жидкость, антифриз и стеклоомыватель по сезону). Но и, например, в период морозов и снегопада будет полезной складная лопатка для расчистки сугробов или на крайний случай — для создания убежища из снега, который является отличным теплоизолятором.

Кроме того, актуально будет и пуско-зарядное устройство на основе компактной литиевой батареи, которое сможет запустить двигатель в случае разрядки аккумулятора и зарядить батарею на гаджетах смартфонах и ноутбуках. Полезным будет наличие буксировочного троса из капрона — наиболее прочного материала с хорошей устойчивостью к морозу и влаге. Его разрывная прочность должна вдвое превышать массу автомобиля. В морозы стоит запастись утеплителем двигателя, который в течение 4 часов сохраняет тепло при минусовых температурах от -5℃ до -50℃. Использование утеплителя позволяет быстрее прогреть замерзший двигатель и сохранить его тепло, тем самым сокращая расход бензина.

«Жителям регионов России с суровыми зимами в любой поездке, подразумевающей выезд за пределы населенного пункта, необходимо иметь при себе все необходимое, чтобы не замерзнуть, если автомобиль встанет в безлюдной местности и придется ждать спасателей», — говорит Максим Рязанов.

Это туристический газовый баллон и две сменные насадки к нему: горелка для приготовления пищи и обогреватель (более бюджетный вариант — упаковка «сухого горючего», зажигалка, мини-печка и котелок). А также набор теплых вещей (шапка, свитер, перчатки, теплые носки) и спальный мешок с максимальным сохранением температуры могут сохранить жизнь водителю и пассажирам в «снежном плену». Лучше всего отправляться в дорогу при сильных морозах или снегопаде группой из нескольких авто, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны.

Чтобы не заглохнуть на трассе зимой, необходимо своевременно готовить автомобиль к наступлению морозов. Первое, что стоит проверить, это охлаждающая жидкость для двигателя. По словам эксперта, если ее не менять больше трех лет, то морозостойкие присадки испаряются. Свежая жидкость может замерзнуть при температуре -45°C, а спустя три года работы — уже при -15°C. Поэтому замена охлаждающей жидкости рекомендована раз в два года. Устаревшие свечи зажигания могут стать причиной более серьезных проблем, чем трудности с запуском мотора. Например, если автомобиль зимой заправляется некачественным бензином, то свеча с пробегом может уничтожить катушку зажигания. Обязательно стоит проверить и состояние аккумулятора: зимой нагрузки на него в разы больше, чем летом. Средний срок службы АКБ — 3-5 лет, и, если при -10°C автомобиль не заводится с первого раза, то это повод поменять аккумулятор.

Если все-таки избежать остановки мотора в зимнюю стужу не удалось, нужно закрыть окна и двери машины, укрыть двигатель со стороны радиатора, расположить автомобиль двигателем в наветренную сторону. Через определенное время вокруг автомобиля нужно убирать снег, чтобы автомобиль не засыпало им полностью. Все время проверять, не мешает ли снег открыванию двери водителя. Очень важно наличие опознавательных сигналов: если аварийка и другие световые сигналы не доступны, стоит использовать знак аварийной остановки, а также сразу сообщить о своем положении в службу спасения.