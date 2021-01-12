Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021 

В начале 2021 года Минюст опубликовал доработанный проект нового КоАП: штрафы за уже действующие нарушения ПДД решили не поднимать. Однако появились новые статьи, ответственность по которым гораздо строже привычных.

«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — пояснили в Минюсте при публикации документа.

Среди нововведений есть запрет на стоянку и остановку автомобилей на «островках безопасности», изменение зоны действия знака «Остановка запрещена» (3.27), ограничение скорости движения некоторых автобусов до 70 км/ч, а также внесение самокатов, сегвеев, роликовых колес, скейтбордов и др. отдельную категорию ТС.