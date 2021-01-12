Для владельцев снегоходов вводится возрастной ценз 

Hоссияне, которые владеют моноколёсами, мотоблоками и газонокосилками, больше не должны ставить эту технику на учет. А вот любителям внедорожных ТС, наоборот, жизнь усложнили нововведениями.

В этом году в нашей стране начали действовать правила, согласно которым филиалы Гостехнадзора в регионах должны были ставить на учет технику, считающуюся самоходной. В эту категорию попадали снегоходы, велосипеды с самодельными двигателями, и другие ТС. В 2019 году выписывали штраф в 1,5 тысячи владельцам снегоходов и квадроциклов, если у них не было необходимого удостоверения.

Теперь же в Госдуме внесли несколько поправок в закон, причем они были одобрены в первом чтении. Согласно нововведениям, регистрацию должны проводить самоходные ТС, объем двигателей которых более 50 куб. см, а вот мотоциклы, гоночные авто и собранные собственноручно из запасных деталей — данной процедуре в Гостехнадзоре не подвергаются.

Еще одна поправка коснется владельцев снегоходов — их можно будет регистрировать только с 16 лет. Если же ТС принадлежит лицу младше указанного возраста, на учет его ставят родители или опекуны.