Китайцы выпустят аналог Aurus Arsenal 

Бренд Hongqi («Хунцы», или «Красное знамя»), который входит в концерн FAW и выпускает представительские модели для китайской элиты и чиновников, анонсировал новинку — минивэн серии Q. Его ближайшим аналогом в России является Aurus Arsenal.

Китайские СМИ опубликовали тизер, на котором продемонстрированы несколько моделей Hongqi. Среди них оказался и минивэн Q, который также известен под внутрикорпоративным индексом С095. Ожидается, что минивэн предложат с бензиновым турбомотором 2.0, который уже устанавливается на седан Hongqi H9. Однако если на H9 он выдает 252 лошадиные силы, то для новой модели подготовят более мощный вариант. Пару двигателю составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

По предварительным данным, минивэн Q встанет на конвейер летом 2022 года.

Hongqi E-HS9