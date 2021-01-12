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Китайцы выпустят аналог Aurus Arsenal 

Motor.ru 2 часа назад
Китайцы выпустят аналог Aurus Arsenal
Фото: © zhuanlan.zhihu.com
Бренд Hongqi («Хунцы», или «Красное знамя»), который входит в концерн FAW и выпускает представительские модели для китайской элиты и чиновников, анонсировал новинку — минивэн серии Q. Его ближайшим аналогом в России является Aurus Arsenal.
Китайские СМИ опубликовали тизер, на котором продемонстрированы несколько моделей Hongqi. Среди них оказался и минивэн Q, который также известен под внутрикорпоративным индексом С095. Ожидается, что минивэн предложат с бензиновым турбомотором 2.0, который уже устанавливается на седан Hongqi H9. Однако если на H9 он выдает 252 лошадиные силы, то для новой модели подготовят более мощный вариант. Пару двигателю составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.
По предварительным данным, минивэн Q встанет на конвейер летом 2022 года.
Hongqi E-HS9
Помимо упомянутого седана H9 и его удлиненной версии, Hongqi выпускает электрический кроссовер E-HS9 с внешностью в стиле Cullinan, за дизайн которого отвечал бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce.
Кроме того, летом прошлого года бренд представил гибридный суперкар Hongqi S9, который станет самой дорогой моделью на китайском рынке. Всего планируется собрать 70 экземпляров S9, каждый из которых оценивается в 10 миллионов юаней (почти 115 миллионов рублей).
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Комментарии
Автоновости , FAW , Rolls-Royce
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