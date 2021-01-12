Россияне потратили на автомобили 2 трлн рублей за год

Исследование рынка легковых автомобилей в России за период января — ноября 2020 года показало, что за это время российские покупатели потратили на машины почти 2 трлн рублей. Основную массу денежных средств они направили на покупку автомобилей класса SUV.

На седаны D-сегмента покупатели потратили 71,5 млрд рублей

Аналитики выяснили, что за указанный период затрата потребителей на кроссоверы и внедорожники составили 1,3 трлн рублей. При этом объем этих трат снизился с октября по ноябрь 2020 года с 157,4 до 136,5 млрд рублей соответственно.

В общем объеме выручки с продаж на машины В-сегмента пришлось 220,2 млрд рублей за отчетные 11 месяцев и еще 136,3 млрд рублей на легковушки С-класса. Выручка от реализации бизнес-седанов составила в тот же период 105,3 млрд рублей. Еще 76 млрд рублей авторитейлеры заработали за январь-ноябрь с продажи машин сегмента В+. Чуть меньше, 71,5 млрд рублей, принесли автомобили D-сегмента, а автомобили класса «люкс» в тот же период «заработали» почти 45 млрд рублей.

Наименее «успешными» с точки зрения объемов выручки с продаж оказались сегменты минивэнов — 28 млрд рублей, полученных за январь-ноябрь 2020 года, и сегмент субкомпактных авто (А-класс) — 2 млрд рублей.

Отметим, что самым доходным автомобилем в России, согласно данным исследования «Автостат Инфо», стал кроссовер Hyundai Creta. За период первых 11 месяцев 2020 года эта модель разошлась в стране в количестве 65 490 ед. и принесла выручку в размере 78,2 млрд рублей.

Обзор рынка PC /PC/Оборот в сегменте/Январь-Ноябрь 2020 г. / Россия