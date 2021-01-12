Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶

Самые доходные сегменты авторынка РФ 

«Автостат Инфо» и ещё 1 4 часа назад
Россияне потратили на автомобили 2 трлн рублей за год
Фото: ТАСС
Исследование рынка легковых автомобилей в России за период января — ноября 2020 года показало, что за это время российские покупатели потратили на машины почти 2 трлн рублей. Основную массу денежных средств они направили на покупку автомобилей класса SUV.
На седаны D-сегмента покупатели потратили 71,5 млрд рублей
Аналитики выяснили, что за указанный период затрата потребителей на кроссоверы и внедорожники составили 1,3 трлн рублей. При этом объем этих трат снизился с октября по ноябрь 2020 года с 157,4 до 136,5 млрд рублей соответственно.
В общем объеме выручки с продаж на машины В-сегмента пришлось 220,2 млрд рублей за отчетные 11 месяцев и еще 136,3 млрд рублей на легковушки С-класса. Выручка от реализации бизнес-седанов составила в тот же период 105,3 млрд рублей. Еще 76 млрд рублей авторитейлеры заработали за январь-ноябрь с продажи машин сегмента В+. Чуть меньше, 71,5 млрд рублей, принесли автомобили D-сегмента, а автомобили класса «люкс» в тот же период «заработали» почти 45 млрд рублей.
Наименее «успешными» с точки зрения объемов выручки с продаж оказались сегменты минивэнов — 28 млрд рублей, полученных за январь-ноябрь 2020 года, и сегмент субкомпактных авто (А-класс) — 2 млрд рублей.
Отметим, что самым доходным автомобилем в России, согласно данным исследования «Автостат Инфо», стал кроссовер Hyundai Creta. За период первых 11 месяцев 2020 года эта модель разошлась в стране в количестве 65 490 ед. и принесла выручку в размере 78,2 млрд рублей.
Обзор рынка PC /PC/Оборот в сегменте/Январь-Ноябрь 2020 г. / Россия
"Автостат Инфо"
Видео дня. За что лишают прав водителей в 2021 году
«Автостат Инфо»: последние новости
Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio заняли топ-3 рынка иномарок с пробегом Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio заняли топ-3 рынка иномарок с пробегом Самые востребованные машины в Е-сегменте на вторичном авторынке Самые востребованные машины в Е-сегменте на вторичном авторынке Авторитейлеры продали машин С-сегмента на 13 млрд рублей Авторитейлеры продали машин С-сегмента на 13 млрд рублей
Комментарии 1
Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение