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Продажи автомобилей «АвтоВАЗа» в 2020 году снизились на 5% 

Car.ru 4 часа назад
Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году снизились на 5%
Фото: РИА Новости
По итогам прошедшего года реализации известно российской развивающейся компании АвтоВАЗ в рамках отечественного и зарубежного авторынка, уменьшились на 4,96 процента в сравнении с позапрошлым годом.
По заявлению специалистов, в общем, за отчетный период фирма смогла продать около 393 800 транспортных средств. Информация передана представителями группы Renault, являющейся основным действующим акционером Волжского автомобильного завода.
Эксперты отмечают, что в прошлом году отечественная компания смогла продать 383 984 легковых транспортных средств, а также легких коммерческих машин марки Lada. При этом доля Chevrolet Niva составила 9 824 проданных автомобиля.
Данную модель начали продавать, после перехода СП с американским брендом к "АвтоВАЗу". Стоит напомнить, что в позапрошлом году российская марка смогла продать 412 971 экземпляр транспортных средств Lada. При этом версий Chevy Niva было реализовано в количестве 1 355 единиц авто.
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Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , Renault , Автоваз
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