Продажи «АвтоВАЗа» в 2020 году снизились на 5%

По итогам прошедшего года реализации известно российской развивающейся компании АвтоВАЗ в рамках отечественного и зарубежного авторынка, уменьшились на 4,96 процента в сравнении с позапрошлым годом.

По заявлению специалистов, в общем, за отчетный период фирма смогла продать около 393 800 транспортных средств. Информация передана представителями группы Renault , являющейся основным действующим акционером Волжского автомобильного завода.

Эксперты отмечают, что в прошлом году отечественная компания смогла продать 383 984 легковых транспортных средств, а также легких коммерческих машин марки Lada . При этом доля Chevrolet Niva составила 9 824 проданных автомобиля.

Данную модель начали продавать, после перехода СП с американским брендом к "АвтоВАЗу". Стоит напомнить, что в позапрошлом году российская марка смогла продать 412 971 экземпляр транспортных средств Lada. При этом версий Chevy Niva было реализовано в количестве 1 355 единиц авто.