В Европе стартовали продажи пикапа Jeep Gladiator 

Дилеры в Европе начали принимать заказы на новый автомобиль Jeep Gladiator, который будут поставлять на рынок в трех версиях. Забрать свои машины клиенты бренда смогут уже в этом месяце.

Jeep Gladiator сконструирован на базе модификации Wrangler нового поколения. Европейцам предлагается вездеход с 264-сильным трехлитровым мотором V6, который функционирует вместе с восьмискоростной «автоматикой» и полноприводной системой с понижающей передачей. Также необходимо отметить наличие заднего дифференциала расширенного трения и мосты Dana 44.

В салоне Jeep Gladiator разместили мультимедиа Unoconnect четвертой генерации с 8,4-дюймовым такскрином и цифровой приборной панелью на платформе TFT-экрана размером в семь дюймов. Дополнительно можно заказать стереосистему Alpine с новым сабвуфером, несколькими динамиками и усилителем на 552 ватт. Марка Jeep выводит в европейские государства модификации Gladiator Overland, Sport и в ограниченном исполнении Launch Edition.