В Европе стартовали продажи пикапа Jeep Gladiator 

Дилеры в Европе начали принимать заказы на новый автомобиль Jeep Gladiator, который будут поставлять на рынок в трех версиях. Забрать свои машины клиенты бренда смогут уже в этом месяце.
Jeep Gladiator сконструирован на базе модификации Wrangler нового поколения. Европейцам предлагается вездеход с 264-сильным трехлитровым мотором V6, который функционирует вместе с восьмискоростной «автоматикой» и полноприводной системой с понижающей передачей. Также необходимо отметить наличие заднего дифференциала расширенного трения и мосты Dana 44.
В салоне Jeep Gladiator разместили мультимедиа Unoconnect четвертой генерации с 8,4-дюймовым такскрином и цифровой приборной панелью на платформе TFT-экрана размером в семь дюймов. Дополнительно можно заказать стереосистему Alpine с новым сабвуфером, несколькими динамиками и усилителем на 552 ватт. Марка Jeep выводит в европейские государства модификации Gladiator Overland, Sport и в ограниченном исполнении Launch Edition.
Данный пикап американская компания выпускала в 1962-1988 годах, после чего на определенное время сборка машины прекратилась. Именно Gladiator стал основой первых послевоенных армейских грузовиков в Штатах, сконструированные как обычные гражданские модели, но переделанные для нужд армии. В второй половине Jeep перешел в собственность корпорации Chrysler, которая, в свою очередь, не нуждалась в конкурентах для своего пикапа Dodge, в связи с чем Gladiator перестали выпускать. Продолжилась сборка автомобиля только в 2018 году, производитель пообещал клиентам самые лучшие в классе среднеразмерных пикапов показатели грузоподъемности в новинке.