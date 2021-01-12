Обновленный Volkswagen Polo заметили во время тестов 

Компания Volkswagen намерена выпустить модернизированную версию модификации Polo. Недавно новый автомобиль был замечен на тестах, что позволило сделать вывод о некоторых его параметрах.

Volkswagen Polo начинает проигрывать конкуренцию Renault Klio и Peugeot 208 , что беспокоит немцев. В связи с этим компания намерена обновить шестую генерацию машину. Совсем недавно на дороге заметили тестовый вариант новинки, позволивший проанализировать внешность авто. Инженеры фирмы поработали над задним и передним внешним видом: существенные изменения появятся в бамперах, задних фарах и радиаторной решетке. Помимо того, в салоне ожидается появление более качественной мультимедийной системы с новыми функциями.

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Обновят специалисты Volkswagen в Polo моторную гамму. Под капотом прогнозируется литровый агрегат eTSI с отдачей 110 лошадиных сил, который электрифицирован по 48-вольтной технологии гибрида. Будет работать новый автомобиль и при помощи 1,5-литрового двигателя мощностью 150 лошадиных сил. Основное топливо бензин. В зависимости от мотора в дилерских салонах будут продавать Polo с классической «механикой» или семидиапазонной «автоматикой» с двойным сцеплением. Дебют новинки намечен на лето.