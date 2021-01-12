Hyundai и Apple планируют совместно создавать машины

По данным Korea IT News, Hyundai Apple намерены договориться о партнерстве в сфере автономных электромобилей к марту этого года, а производство намечено на 2024 год в Соединенных Штатах. Этот отчет появился всего через несколько дней после того, как Hyundai подтвердил, что ведет переговоры с Apple о помощи технологическому гиганту в выпуске беспилотного электромобиля. Это привело к росту акций Hyundai почти на 20%, по данным Reuters.

Следует отметить, что в обновленной версии отчета по информационным технологиям Кореи не упоминаются сроки подписания соглашения или место производства, поэтому относитесь ко всему с недоверием. Ранее они сообщали, что автомобили будут производиться либо на заводе Kia Motors в Джорджии, либо на новом месте (также в Штатах) — целью было бы произвести 100 000 электромобилей примерно к 2024 году.

В том же отчете утверждалось, что корейский автопроизводитель и Apple планируют выпустить «бета-версию» автомобилей Apple где-то в следующем году. Помимо предположений, вот что мы знаем. Во-первых, Apple действительно продвигается вперед с технологиями автономных автомобилей и хочет создать свой собственный легковой автомобиль с революционными аккумуляторными технологиями.