Дизельная BMW 7 серии проехала 1450 км на одном баке

Британский блогер Joe Achilles отправился в небольшое путешествие по стране с целью проверить, сколько может проехать на одном баке дизельная BMW 7 серии. Результат оказался впечатляющим.

Видео, опубликованное на канале Joe Achilles в YouTube, длится больше 18 минут. Однако нас интересуют начало, где Джо рассказывает о своей машине, и конец — когда на дисплее системы iDrive высвечиваются данные о поездке. Весь маршрут британец проехал на BMW 730Ld. Длиннобазный седан оснащен рядной дизельной «шестеркой» 3.0 (265 сил и 620 Нм крутящего момента) в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF, и по паспорту потребляет 5,3–5,8 литра на 100 километров (в комбинированном режиме по циклу WLTP).

Перед поездкой Джо залил в бак «семерки» 78 литров дизеля — и следующие 14 часов и 23 минуты провел в дороге. За это время ему удалось проехать почти 1450 километра. Средняя скорость движения составила 100,9 километра в час, а расход — 4,5 литра. Показатели впечатляющие, но если бы британец взял гибрид 745Le xDrive, то цифры оказались бы ещё более внушительными. По паспорту бензоэлектрическая четырехдверка потребляет 2–2,2 литра топлива в комбинированном режиме.