Дизельная BMW 7 серии проехала 1450 км на одном баке

Британский блогер Joe Achilles отправился в небольшое путешествие по стране с целью проверить, сколько может проехать на одном баке дизельная BMW 7 серии. Результат оказался впечатляющим.
Видео, опубликованное на канале Joe Achilles в YouTube, длится больше 18 минут. Однако нас интересуют начало, где Джо рассказывает о своей машине, и конец — когда на дисплее системы iDrive высвечиваются данные о поездке. Весь маршрут британец проехал на BMW 730Ld. Длиннобазный седан оснащен рядной дизельной «шестеркой» 3.0 (265 сил и 620 Нм крутящего момента) в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF, и по паспорту потребляет 5,3–5,8 литра на 100 километров (в комбинированном режиме по циклу WLTP).
Перед поездкой Джо залил в бак «семерки» 78 литров дизеля — и следующие 14 часов и 23 минуты провел в дороге. За это время ему удалось проехать почти 1450 километра. Средняя скорость движения составила 100,9 километра в час, а расход — 4,5 литра. Показатели впечатляющие, но если бы британец взял гибрид 745Le xDrive, то цифры оказались бы ещё более внушительными. По паспорту бензоэлектрическая четырехдверка потребляет 2–2,2 литра топлива в комбинированном режиме.
Весной 2018 года авторы YouTube-канала Car Throttle установили похожий «рекорд». Они проехали на дизельной Skoda Octavia первого поколения (1996–2010) от Лондона до поселка Нюрбург, где расположен знаменитый Нюрбургринг, без дозаправки. Общая протяженность маршрута составила 1287 километров.