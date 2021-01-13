Первый электрический спортбайк из Индии показали на видео 

Индия — один из самых крупных потребителей мотоциклов всех классов в мире. Индийские компании также производят немало двухколесных машин и на экспорт, и для внутреннего рынка.

В конце 2019 года индийская компания Ultraviolette представила F77 — первый электрический спортбайк, разработанный в этой стране. Из-за пандемии коронавируса его выход на рынок задержался более чем на год, передает Electrek

Директор Ultraviolette Нараян Субраманьям решил лично продемонстрировать, что новый мотоцикл готов к выходу в свет. В демонстрационном заезде он проехал 75 км по равнинной дороге и около 10 км — по серпантину. В последнем случае он вез пассажира массой около 80 кг и дополнительно 20 кг багажа в кофрах.

Ultraviolette F77 комплектуется двигателем мощностью 34 л.с., который позволит ему, по мнению журналистов, соперничать с бензиновыми конкурентами с объемом двигателя 250 куб. см. Существенным преимуществом по сравнению с ними должен стать крутящий момент в 450 Н·м.

Производитель пока не раскрывает дальность хода на одной зарядке, а для электрических мотоциклов это очень важная характеристика. Эксперты предполагают, что Ultraviolette F77 можно заряжать на станциях быстрой зарядки для электромобилей, но точной информации на этот счет пока нет.

Издание считает, что главное потенциальное достоинство F77 — очень скромная цена. Ожидается, что в Индии он будет продаваться по цене 300 тыс. рупий (около 305 тыс. руб. — «Профиль»). Продажи ориентировочно начнутся в третьем квартале 2021 года.