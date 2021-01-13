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Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД 

Вадим Дроздов 3 часа назад
В 2021 году в России ввели новые штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения. Теперь получить штраф можно будет за непрохождение физического техосмотра. Кроме того, изменятся штрафы за парковку на детской площадке и брошенный «автохлам» в жилой зоне. С 1 марта наступившего года больше не будет действовать дистанционное прохождение техосмотра. Проверять автомобиль необходимо будет на месте, процесс будет фиксироваться на камеру и с помощью геолокации. Для юрлиц и ИП, выдавших диагностическую карту без реального осмотра, штраф может достигать 300 тысяч рублей. Штраф от 1,5 до 5 тысяч выпишут за парковку на детской площадке или газоне.
Автоновости , Видео
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