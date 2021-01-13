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Автопилот Tesla распознал «человека» на пустом кладбище 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
Пользователь Twitter опубликовал мистический видеоролик, в котором продемонстрировал, как бортовая система Tesla определила присутствие человека рядом с электрокаром. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, однако ситуация произошла на пустом кладбище.
На опубликованном видео владелец Tesla снимает бортовой компьютер своего электрокара. В какой-то момент электронная система предупреждения столкновений отображает на мониторе силуэт человека, как если бы он стоял рядом с машиной. В подтверждение достоверности ситуации хозяин электромобиля снял обстановку вокруг — на кладбище не оказалось ни души. Спустя несколько мгновений загадочный силуэт резко двинулся в сторону от «Теслы» и исчез с радара.
Мистический ролик вызвал огромный интерес у пользователей Сети. В качестве основной версии комментаторы предположили, что это обычный сбой электронной системы. Однако нашлись и тем, кто решил, что технологии Илона Маска добрались до потустороннего мира. Большинство пользователей предложили автору видео вернуться обратно и попробовать вновь встретиться с призраком, но мужчина ответил, что ему пока немного не по себе.
Это не первый раз, когда Tesla ведет себя странным образом. В середине декабря в Пекине водитель Model S заявил, что электрокар начал неожиданно набирать скорость и устремился в сторону жилого дома. Мужчина успел выпрыгнуть на ходу прежде, чем машина протаранила строение.
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Автоновости , Видео , Tesla
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