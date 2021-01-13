Автопилот Tesla распознал «человека» на пустом кладбище 

Пользователь Twitter опубликовал мистический видеоролик, в котором продемонстрировал, как бортовая система Tesla определила присутствие человека рядом с электрокаром. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, однако ситуация произошла на пустом кладбище.

На опубликованном видео владелец Tesla снимает бортовой компьютер своего электрокара. В какой-то момент электронная система предупреждения столкновений отображает на мониторе силуэт человека, как если бы он стоял рядом с машиной. В подтверждение достоверности ситуации хозяин электромобиля снял обстановку вокруг — на кладбище не оказалось ни души. Спустя несколько мгновений загадочный силуэт резко двинулся в сторону от «Теслы» и исчез с радара.

Мистический ролик вызвал огромный интерес у пользователей Сети. В качестве основной версии комментаторы предположили, что это обычный сбой электронной системы. Однако нашлись и тем, кто решил, что технологии Илона Маска добрались до потустороннего мира. Большинство пользователей предложили автору видео вернуться обратно и попробовать вновь встретиться с призраком, но мужчина ответил, что ему пока немного не по себе.