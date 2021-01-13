Эксперты назвали способы повышения безопасности на дорогах в России

Уменьшения числа ДТП, в том числе и со смертельным исходом, можно добиться ужесточением наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде, улучшением подготовки водителей и строгим наказанием за превышение скорости. Об этом со ссылкой на автоэкспертов пишет ФАН.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Минюсте сообщили о планах внести поправки в КоАП, которые предусматривают лишение автолюбителя прав на срок до полутора лет, если в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет. При этом будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений. Также планируется более жестко наказывать водителей за езду и перевозку детей в нетрезвом виде.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, автоэксперты и специалисты в области дорожной безопасности высказались за ужесточение наказаний для нарушающих правила дорожного движения водителей.

«Увеличение штрафов необходимо по всем позициям, также надо увеличить собираемость штрафов не только за счет камер, но и за счет увеличения сотрудников ДПС, потому что есть нарушения, которые технологически не регистрируются», — пояснил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Он также высказался за отмену нештрафуемого порога скорости и повышение качества подготовки водителей. По мнению эксперта, необходимо ввести уголовную ответственность за необоснованное получение прав.

«Она должна распространяться на сотрудников, принимающих экзамены и выдающих водительские удостоверения, в случае, когда экзаменационные процедуры и задания не выполнены или выполнены не полностью (…) Вообще надо провести глобальную реформу системы подготовки водителей. Прекратить то, что сейчас происходит: автодром — не автодром, сдаем — не сдаем, вместе экзамен — порознь», — отметил он.

В свою очередь начальник сектора отдела эксплуатации Центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин предложил привязать штрафы за нарушение ПДД к рыночной стоимости автомобиля.