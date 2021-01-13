В РФ предложили привязать размер штрафа к стоимости авто 

В России размер штрафов за нарушение ПДД должен быть привязан к стоимости автомобиля нарушителя, заявил РИА ФАН главный специалист Центра управления дорожным движением СПб ГКУ «ДОДД» Денис Липаткин. Таким образом, по его словам, можно сделать российские дороги более безопасными.

Липаткин напомнил, что в некоторых странах размер штрафов зависит от уровня заработной платы нарушителя. В России подобная инициатива бессмысленна, поскольку водители дорогих автомобилей часто являются безработными, отметил эксперт.

«Нужно привязывать размер штрафа к рыночной оценке стоимости автомобиля», — отметил он.

По его словам, подобным образом можно снизить количество нарушений ПДД и повысить уровень безопасности на российских дорогах. Кроме того, Липаткин заявил о необходимости снизить порог разрешенной скорости и ликвидировать нештрафуемый порог превышения скоростного режима.

«Я бы также сделал акцент на неотвратимости (штрафа). Неважно, какой штраф, если от него можно уйти», — резюмировал Липаткин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты перечислили предложения по повышению уровня безопасности на дорогах. Они отметили, что цели добиться можно ужесточением наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде, улучшением подготовки водителей и строгим наказанием за превышение скорости