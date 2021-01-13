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Крупнейшие автоконцерны поставили производство на паузу 

Мария Иванова 2 часа назад
Крупнейшие автоконцерны поставили производство на паузу
Фото: Reuters
Немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители приостанавливают производства из-за нехватки микросхем. Об этом пишут «Ведомости».
Volkswagen ранее объявил о планах сократить производство на своих предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае на сто тысяч автомобилей в I квартале 2021 года.
В Ford Motor 8 января рассказали о вынужденной остановке конвейера на заводе в Луисвилле, где выпускаются Ford Escape и Lincoln Corsair.
По данным издания, в последнее время автомобильным гигантам приходится конкурировать с производителями электроники. Началось это после роста спроса на компьютеры и смартфоны по всему миру, который, в свою очередь, спровоцировала пандемия.
Как сообщал «Рамблер», автомобильная отрасль уже сталкивалась с большими проблемами весной прошлого года.
Volkswagen приостанавливал производства из-за нехватки запчастей, спровоцированной карантином в Китае. По этой же причине Hyundai закрывал свои сборочные заводы в Южной Корее.
Видео дня. Техосмотр автобусов будут проводить при сотрудниках ГИБДД
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Lincoln , Volkswagen , Ford Escape , VolksWagen , Ford , Ведомости
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