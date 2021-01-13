Крупнейшие автоконцерны поставили производство на паузу 

Volkswagen ранее объявил о планах сократить производство на своих предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае на сто тысяч автомобилей в I квартале 2021 года.

В Ford Motor 8 января рассказали о вынужденной остановке конвейера на заводе в Луисвилле, где выпускаются Ford Escape Lincoln Corsair.

По данным издания, в последнее время автомобильным гигантам приходится конкурировать с производителями электроники. Началось это после роста спроса на компьютеры и смартфоны по всему миру, который, в свою очередь, спровоцировала пандемия.

Как сообщал «Рамблер», автомобильная отрасль уже сталкивалась с большими проблемами весной прошлого года.