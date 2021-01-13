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FCA займется разработкой летающего автомобиля 

Motor.ru 1 час назад
Fiat Chrysler Automobiles займется летающим автомобилем
Фото: © Archer
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) поучаствует в разработке летающего автомобиля — электрического аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Машина будет создана в партнерстве с автором проекта, компанией Archer, базирующейся в Калифорнии.
Пресс-служба FCA сообщила, что концерну удалось подписать партнерское соглашение с Archer, которая станет основным разработчиком. Сверхтихий летательный аппарат будет представлять собой одноместный конвертоплан с шестью винтами, которые на взлете работают как подъемные, а при горизонтальном полете — как тяговые. Корпус будет разработан силами Archer, а FCA займется проектированием кабины.
На сайте Archer раскрыты и некоторые характеристики летающей машины: ее максимальная скорость составляет 241 километр в час, а комплект батарей общей емкостью 143 киловатт-часа обеспечивает до 96 километров полета на одной зарядке.
Отмечается, что партнерство позволит Archer значительно сэкономить: компания сможет использовать недорогую систему поставок FCA, композитные материалы, а также технический и дизайнерский опыт автоконцерна. Первый образец обещают показать уже в начале нынешнего года, а массовое производство стартует в 2023 году.
Разработкой воздушного транспорта, объем рынка которого, по прогнозам Morgan Stanley, через 20 лет достигнет 1,5 триллиона долларов, занимаются и другие крупные автопроизводители. В ноябре Hyundai представила макет летающего такси с четырьмя винтовыми моторами, над которым работает вместе с Uber Technologies. Porsche получила патент на аэромобиль еще в январе прошлого года.
Над воздушными аппаратами работают и в России. Отечественный стартап Scienex в декабре показал первые изображения автомобиля Flyter, у которого нет ни крыльев, ни винтов. Каким образом он будет подниматься в воздух, создатели не раскрыли.
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Автоновости , Hyundai , Fiat , Chrysler , Porsche , Морган Стэнли Банк
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