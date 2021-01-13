Fiat Chrysler Automobiles займется летающим автомобилем

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) поучаствует в разработке летающего автомобиля — электрического аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Машина будет создана в партнерстве с автором проекта, компанией Archer, базирующейся в Калифорнии.

Пресс-служба FCA сообщила, что концерну удалось подписать партнерское соглашение с Archer, которая станет основным разработчиком. Сверхтихий летательный аппарат будет представлять собой одноместный конвертоплан с шестью винтами, которые на взлете работают как подъемные, а при горизонтальном полете — как тяговые. Корпус будет разработан силами Archer, а FCA займется проектированием кабины.

На сайте Archer раскрыты и некоторые характеристики летающей машины: ее максимальная скорость составляет 241 километр в час, а комплект батарей общей емкостью 143 киловатт-часа обеспечивает до 96 километров полета на одной зарядке.

Отмечается, что партнерство позволит Archer значительно сэкономить: компания сможет использовать недорогую систему поставок FCA, композитные материалы, а также технический и дизайнерский опыт автоконцерна. Первый образец обещают показать уже в начале нынешнего года, а массовое производство стартует в 2023 году.