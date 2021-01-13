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Московский таксист выиграл суд против МВД 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Московский таксист выиграл суд против МВД
Фото: РИА "ФедералПресс"
Московский таксист выиграл суд против МВД и вернул водительские права. Водитель доказал, что нарушения ПДД нет, так как дорожного знака не существует.
Московский таксист Андрей Полянский поехал по встречной полосе на дороге с односторонним движением. Водитель проехал под знаком «въезд запрещен» на улице Покрышкина. Сотрудники правоохранительных органов за это нарушение лишили таксиста прав на четыре месяца.
Полянский не согласился с таким решением, он утверждал, что знака не было. Также водитель говорил, что он ехал по придомовой территории.
Дело Полянского дошло до ЦОДД, начались проверки. В результате оказалось, что дорожный знак был установлен в этом месте незаконно, следовательно, его нет. Кроме того, проезд не входит в состав улично-дорожной сети Москвы.
В результате таксист подал в суд на МВД и потребовал возместить упущенный заработок в размере 906 тысяч рублей, моральный вред — 85 тысяч рублей и юридические расходы — 30 тысяч рублей. По решению суда, МВД должно выплатить Полянскому 10 тысяч рублей. Водительские права таксисту вернули, пишет Mash.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что водителей будут лишать прав по-новому. Документы будут изымать после трех грубых нарушений ПДД за год.
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Автоновости , Андрей Полянский , МВД , ФедералПресс
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