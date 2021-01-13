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Петербургский депутат предложил запретить мигрантам работать в такси 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Депутат предложил запретить мигрантам работать в такси
Фото: РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с призывом ввести запрет на работу в такси для мигрантов.
Копия послания имеется в распоряжении телеканала «Царьград». Минтруд рассмотрит предложение Анохина.
Петербургский парламентарий обращает внимание на значительный рост числа аварий с участием машин такси. Анохин привёл данные московского департамента транспорта, согласно которым в 2019 году количество ДТП увеличилось на 60%, а смертность на дорогах возросла на 41%. В 2020 году аварий стало больше на 25%.
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Депутат заявил, что мигранты, работающие в такси, часто трудятся без сна и отдыха, из-за чего могут заснуть прямо за рулём, создавая угрозу для пассажиров и других водителей. Анохин также упомянул о случаях изнасилования таксистами пассажирок. Подобные эпизоды с участием приезжих водителей имели место во многих российских городах, по словам парламентария.
Кроме того, в послании для главы Минтруда Анохин предположил, что запрет на работу в такси для мигрантов «поможет обеспечить рабочими местами граждан РФ, что крайне важно в условиях мировой пандемии».
Ранее один из сервисов такси в Санкт-Петербурге заблокировал водителя без права на восстановление после жалобы пассажирки. По её словам, шофёр, пока вёз её в аэропорт Пулково, смотрел порно и совершал развратные действия, передавал NEWS.ru.
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Автоновости , Андрей Анохин , Антон Котяков , Минтруд , Царьград ТВ
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