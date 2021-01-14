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Volvo увеличит производственные мощности по выпуску электромобилей 

Автостат и ещё 1 2 часа назад
Volvo увеличит производственные мощности по выпуску электромобилей
Фото: Автостат
Компания Volvo Cars в три раза увеличит производственные мощности на своем заводе по производству электромобилей в Генте (Бельгия), чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на линейку электрифицированных автомобилей Volvo Recharge. По итогам 2020 года их доля в общем объеме продаж компании выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Volvo Cars.
К 2022 году мощности по сборке электромобилей на заводе в Генте увеличатся более чем в три раза по сравнению с сегодняшним уровнем и составят около 60% от общей производственной мощности завода.
В настоящее время в Генте к старту производства в конце этого года готовится вторая полностью электрическая модель Volvo, основанная на модульной архитектуре CMA. Завод уже производит XC40 Recharge, первый полностью электрический автомобиль компании, а также гибридную версию XC40. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», полностью электрический кроссовер XC40 Recharge P8 появится на российском рынке в четвертом квартале 2021 года.
Кроме того, Volvo Cars в ближайшие годы выпустит несколько полностью электрических автомобилей. Компания нацелена на то, чтобы к 2025 году ее глобальные продажи на 50% состояли из электромобилей и на 50% из гибридов. Гент является первой площадкой в глобальной производственной сети Volvo, на которой началось производство полностью электрических автомобилей, компания также планирует увеличить мощности по производству электромобилей и на других своих предприятиях по всему миру.
В прошлом месяце Volvo Cars также объявила, что будет собирать электродвигатели на своем заводе по производству силовых агрегатов в Шёвде (Швеция) и планирует к середине десятилетия наладить собственное производство электродвигателей. С этой целью в ближайшие годы будет инвестировано 700 млн шведских крон. Кроме того, компания вкладывает значительные средства в собственное проектирование и разработку электрических двигателей для следующего поколения автомобилей Volvo.
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Автоновости , Volvo
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