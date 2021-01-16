Москва заняла первое место в рейтинге самых пробочных городов 

Москва признана самым пробочным городом 2020 года по версии навигационной компании TomTom. Ежегодный рейтинг городов с самыми загруженными дорогами опубликован на сайте норвежской компании.
Московский регион оказался на первой строчке с показателем уровня загруженности дорог в 54%. Это значит, что в среднем время поездки во время пробок длилось на 54% дольше, чем с пустыми дорогами. Сниженный трафик наблюдался 66 дней, большинство из которых пришлись на период весенней самоизоляции.
Второе место занял Мумбаи (Индия) с индексом 53%, на третьем месте оказалась Богота (Колумбия) с аналогичным показателем. В первую десятку также вошли Манила (Филиппины), Истанбул (Турция), Бенгалуру (Индия), Киев (Украина), Нью-Дели (Индия), Новосибирск и Бангкок (Таиланд).
В рейтинг попали 416 городов из 57 стран мира. Помимо Москвы в списке оказались еще несколько российских городов: Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск и другие.
Напомним, в начале января Москва попала в топ рейтинга российских городов с самым высоким качеством жизни. А в октябре 2020 года столица России заняла четвертое место в международном рейтинге городов с точки зрения туризма, проживания и бизнеса.