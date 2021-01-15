«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

АвтоВАЗ " " вслед за рядом других производителей поднял цены на свои автомобили с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации, это следует из обновленных прайс-листов компании.

Подорожание затронуло все модели, кроме Lada Niva. Меньше всего подорожала Granta в кузове седан — на 10 тысяч рублей в базовом исполнении, теперь она стоит от 500 тысяч рублей. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) выросла в цене на 12-14 тысяч рублей за трех— и пятидверный кузов, ее цена стартует от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.

Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей — теперь пассажирский универсал стоит от 669 тысяч рублей, а фургон — от 656 тысяч рублей. Lada Xray стала дороже на 10-19 тысяч рублей в зависимости от исполнения (от 680 тысяч).

Больше всего выросло в цене семейство Lada Vesta . Модель в кузове седан стала дороже сразу на 20 тысяч рублей и предлагается от 704 тысяч рублей, стоимость универсала повысилась на 31 тысячу (от 791 тысячи), а тот же кузов в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.

В 2020 году Волжский автозавод пять раз поднимал цены на свои машины, но всякий раз это было лишь небольшое подорожание на уровне одного-двух процентов.