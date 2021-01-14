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Lada и Dacia получат одну платформу на двоих 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Lada и Dacia получат одну платформу на двоих
Фото: © Renault Group
Renault раскрыл подробности своего плана под названием Renaulution, или «Ренолюция». Согласно ему, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi ждут большие перемены, нацеленные на увеличение прибыли путем оптимизации и отказа от нерентабельных разработок. Они затронут и отечественный АвтоВАЗ с маркой Lada, входящие в его состав: в частности, все модели Lada «переедут» на единую с румынской Dacia платформу.
Благодаря унификации, уже к 2025 году количество платформ, используемых Lada и Dacia, сократится до одной. На сегодняшний день марки используют четыре «тележки» — B0, а также платформы Granta, Vesta и бывшей 4x4, переименованной в Niva Legend. Также уменьшится число типов кузова — с 18 до 11, что позволит расшить производство с 0,3 миллиона до 1,1 миллиона единиц на платформу. Совместно обе компании будут выпускать более одного миллиона автомобилей в год.
По задумке нового главы альянса Лука де Мео, оптимизация выведет АвтоВАЗ в ряды «конкурентоспособных и эффективных автопроизводителей мирового уровня». Lada и Dacia останутся брендами, продающими бюджетные машины, но вектор их развития сместится в сторону C-сегмента.
Новой безальтернативной базой для всех Lada и Dacia уже через четыре года станет модульная платформа CMF-B, лежащая в основе Dacia Sandero и Logan третьего поколения. О том, что Lada будет использовать эту базу, говорили и ранее: сообщалось, что АвтоВАЗ перейдет ее упрощенную модификацию CMF-B-LS (low specifications).
Концепт-кар Dacia Bigster
По плану Renault, к 2025 году АвтоВАЗ представит четыре совершенно новые модели. Уже в нынешнем году начнутся продажи Niva Travel, в 2023 году Lada покажет две модели B-сегмента, а в 2025-м — автомобиль сегмента C-SUV.
Новое поколение 45-летней «Нивы», работа над которым уже стартовала, увидит свет в 2024 году и будет выпущено в двух модификациях — «компактной» и «средней». Возможно, речь идет о трех— и пятидверном исполнениях. При этом сообщалось, что «длинная Нива» в нынешнем виде может покинуть конвейер уже в 2021 году из-за непопулярности на рынке.
Dacia готовит больше новинок: уже в нынешнем году на рынок выйдут новые Logan и Sandero, а также электрокар Spring, которому прочили звание самого дешевого «зеленого» автомобиля в Европе. В 2022 и в 2024 году к линейке марки присоединятся два новых автомобиля сегмента B, а в 2025-м — класса С.
Ориентиром для Dacia в сегменте С станет концепт Bigster, который, по словам главного дизайнера Dacia Алехандро Месонеро-Романоса, олицетворяет эволюцию бренда. Внедорожник с рельефным 4,6-метровым кузовом в компании позиционируют как доказательство того, что автомобиль С-сегмента может получить относительно низкий ценник, при этом не теряя ни в размерах, ни в качестве.
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Автоновости , Dacia Sandero , Lada , Renault , Dacia , Автоваз
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