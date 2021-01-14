Продажи новых автомобилей упали на 9% в России

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2020 года составили 166 666 штук. Этот показатель сократился на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 2020 года продажи машин в России составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом.

"Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре, показывавшая положительную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий: в декабре 2020 года продажи новых автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса. В 2020 году продано 1 598 825 легковых и легких коммерческих автомобилей, что немного превышает недавний прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ, но все же на 9,1% ниже результатов предыдущего года", — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он также отметил, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место.

В АЕБ не ожидают каких-либо значительных изменений на рынке в 2021 году. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.