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В России упали продажи машин 

Артём Кульша 2 часа назад
Продажи легковых авто в России упали на 9%
Фото: ТАСС
В 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в России на 9%. Об этом сообщает «Прайм».
Сегодня глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель провел ежегодную пресс-конференцию. В ходе нее он представил презентацию. Согласно ей, в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%. В декабре прошлого года по сравнению с декабрем позапрошлого продажи снизились на 2,1% до 166 666 экземпляров.
Штэрцель рассказал, что 2020-й стал серьезным испытанием для автомобильной отрасли в России, однако, вопреки прогнозам, результат оказался ненамного хуже результата 2019-го, а среди дилеров не было массового ухода с рынка и крупных банкротств. Глава комитета автопроизводителей АЕБ связал это с тем, что Министерство промышленности и торговли оказало поддержку не только производителям, но и дилерам.
Он отметил, что в России авторынок упал не столь значительно, как в других европейских странах. Более того, среди всех стран менее чем 10-процентное падение было зафиксировано лишь в России и Китае. Не упали продажи лишь в Южной Корее. На этом фоне Россия поднялась с пятого на четвертое место среди ведущих европейских авторынков, а среди ведущих мировых — с 12-го на 10-е.
В октябре, как сообщал «Рамблер», ряд дилеров рассказали о возникновении дефицита популярных автомобилей в России. В частности, в автосалоне компании Major на Новорижском шоссе сообщили об отсутствии Lada Vesta на вариаторах и наличии лишь одной Lada SW Cross с вариатором, а также о том, что предзаказанные машины придется ждать три месяца.
В «Автомире» рассказали, что комплектации автомобилей, например, Kia Sportage, собранные по желанию клиентов, придется ждать до декабря-января. В «Авилоне» сообщили, что дефицитными являются все модели Volkswagen, особенно Polo, Tiguan и Touareg, а также Jaguar Land Rover, Chevrolet, Cadillac, Hyundai Creta и Santa Fe.
Видео дня. Составлен рейтинг самых популярных авто с каско в 2020 году
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Автоновости , Hyundai , Jaguar , Chevrolet , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Cadillac , Lada Vesta , Lada , Volkswagen , Rover , Land Rover , Томас Штэрцель , Минпромторг , Авилон
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