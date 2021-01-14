Продажи легковых авто в России упали на 9%

В 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в России на 9%. Об этом сообщает «Прайм».

Сегодня глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель провел ежегодную пресс-конференцию. В ходе нее он представил презентацию. Согласно ей, в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%. В декабре прошлого года по сравнению с декабрем позапрошлого продажи снизились на 2,1% до 166 666 экземпляров.

Штэрцель рассказал, что 2020-й стал серьезным испытанием для автомобильной отрасли в России, однако, вопреки прогнозам, результат оказался ненамного хуже результата 2019-го, а среди дилеров не было массового ухода с рынка и крупных банкротств. Глава комитета автопроизводителей АЕБ связал это с тем, что Министерство промышленности и торговли оказало поддержку не только производителям, но и дилерам.

Он отметил, что в России авторынок упал не столь значительно, как в других европейских странах. Более того, среди всех стран менее чем 10-процентное падение было зафиксировано лишь в России и Китае. Не упали продажи лишь в Южной Корее. На этом фоне Россия поднялась с пятого на четвертое место среди ведущих европейских авторынков, а среди ведущих мировых — с 12-го на 10-е.