В Калининграде наказали переключавшего передачи шваброй водителя 

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В Калининграде полицейские составили протокол на водителя автобуса, переключавшего передачи шваброй. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Полицейские рассказали, что о водителе они узнали в результате мониторинга соцсетей.

34-летний водитель рейсового автобуса номер 147 использовал швабру в качестве рычага переключения передач, когда ехал из Правдинска в Калининград.

Полиции водитель объяснил, что по дороге у него сломалась коробка передач и он решил довезти людей до конечного пункта на неисправном автобусе.

«За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров», — подчеркнули полицейские.

На водителя составили протокол по первой части административной статьи 12.5 (управление машиной при наличии неисправностей или условий, запрещающих ее эксплуатацию). Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в 500 рублей.

Как писал «Рамблер», ранее внимание автоинспекторов привлек тюменский видеоблогер, который устроил заезд в ванне, прицепленной к автомобилю.

Водителя, возившего ванну с блогером по улицам Тюмени, оштрафовали на тысячу рублей за «неправильную перевозку пассажиров».