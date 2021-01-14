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Подержанные авто Honda пользуются спросом у россиян 

Car.ru 3 часа назад
Подержанные авто Honda пользуются спросом у россиян
Фото: Car.ru
Эксперты отмечают, что количество реализованных новых авто бренда Honda в рамках отечественного авторынка за последние 3 года уменьшилось в 4,5 раза.
Между тем спрос на подержанные автомобили является стабильным и составляет 105 000 за год начиная с 2018 года. Интересную динамику специалисты наблюдают в сегменте японских таких авто. В данном случае количество предложений увеличивается с 2016 г., несмотря на повышение пошлин, а также курса доллара.
Расценки с 2015 г. на машины Honda также сильно изменились. По заявлению экспертов, средняя цена на автомобили за пятилетку увеличилась на 75 процентов до 3 млн руб. Однако нужно учитывать тот момент, что после 2015 г. фирма прекратила продажи легковых версий Civic, а также Accord в РФ.
В данном случае были оставлены только кроссы. В рамках вторичного авторынка средняя цена бренда увеличилась на 15,2% — до 428 тыс. руб.
Самой большой популярностью авто японского автобренда пользуются у населения Сибири, а также Дальнего Востока. Таким образом, на территории Приморья марка занимает 11,8% авторынка, Бурятии — 10,9%, Красноярского края — 9,8%, Новосибирской области — 6,8%. Для Москвы и СПб данное значение составляет 1,5%.
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Автоновости , Honda
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