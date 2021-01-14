Новое поколение внедорожника Lada Niva появится в 2024 году 

В четверг, 14 января, «АвтоВАЗ» анонсировал выход полностью нового поколения внедорожника Lada Niva, которое будет сделано на платформе альянса Renault-Nissan.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что новое поколение появится в 2024 году. Работа над ним уже началась. Внедорожник получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой, и будет базироваться на платформе CMF-B.

Отмечается, что новую Lada Niva представят не только на российском, но и на зарубежных рынках.

«Запуск полностью новой Niva в 2024 году ознаменует крайне важную для Lada веху», — сказано в сообщении «АвтоВАЗа».

Ранее «Профиль» писал, что у классического внедорожника Lada 4х4 изменилось название — автомобиль получил прежнее имя Niva, к которому добавили приставку Legend. У машины также появились некоторые изменения, включая новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Благодаря им в салоне снижается уровень шумов при интенсивном разгоне и движении со скоростью до 120 км/ч. В общей сложности для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения.

Также сообщалось, что «Lada Запад Тольятти» запустил серийное производство нового внедорожника Lada Niva Travel. Экстерьер машины значительно изменился. Старт продаж автомобиля намечен на 2021 год.