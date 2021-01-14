Lada начнут выпускать на платформе Renault-Nissan к 2025 году

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"Автоваз" к 2025 году перейдет на выпуск автомобилей Lada на глобальной платформе альянса Renault-Nissan, следует из презентации гендиректора бизнес-подразделения Dacia и Lada группы Renault Дени Ле-Вота.

"Мы перейдем с четырех платформ на одну", — отметил он.

Речь идет об автомобильной платформе CMF-B, на которую также будет переведена румынская Dacia, уточнил топ-менеджер.

Автомобильная платформа — совокупность базовых компонентов, типовые конструктивные и технологические решения, применяемые в конструкции автомобиля. На "Автовазе" в настоящее время выпускаются автомобили на платформах B0, Lada Granta , Vesta и 4х4.

"Автоваз" — крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.