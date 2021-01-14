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«АвтоВАЗ» анонсировал новую Niva 

Артём Кульша 1 час назад
«АвтоВАЗ» анонсировал новую Niva
Фото: ТАСС
Компания «АвтоВАЗ» представит новое поколение внедорожника Niva. Об этом сообщает «Автостат».
В пресс-службе компании рассказали, что полностью новое поколение Niva будет представлено в 2024 году. В настоящее время работа над ним уже ведется. Поколение будет базироваться на платформе CMF-B и иметь две версии — с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет продаваться в том числе за пределами России.
Кроме того, в «АвтоВАЗе» объявили о том, что всего к 2025 году усилят свой продуктовый план четырьмя новыми моделями, в том числе новым автомобилем сегмента С-SUV. Все это вместе, считают в компании, позволит репозиционировать бренд LADA и укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе «АвтоВАЗа» объявили о переименовании модели LADA 4x4 в LADA Niva Legend, а также о добавлении в автомобиль новых накладок вытяжной вентиляции на задних стойках, которые сделают более комфортным пребывание и общение в салоне.

«Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 километров в час», — объяснили в компании.

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Автоновости , Lada , Автоваз
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