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Huawei отказался от беспилотных машин и решил сделать «умную дорогу» 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Huawei разрабатывает «умную дорогу»
Фото: Reuters
В отличие от своих конкурентов на рынке китайская Huawei отказалась от разработки собственного беспилотного автомобиля и решила создать умную дорогу, которая могла бы «общаться» с машиной. Задумка представляет собой масштабную систему из камер, датчиков и радаров на фонарных столбах. Как сообщает Bloomberg, прототип уже умеет помогать автобусам, подстраивая сигналы светофора, если те отстают от расписания.
Тестирование пока ведется на испытательном участке в городе Уси неподалеку от Шанхая. Там по дороге ездит автобус, он подстраивает свое движение под сигналы, которые получает из сети: останавливается, ускоряется и объезжает препятствия. В перспективе Huawei собирается делать программное обеспечение и сетевое оборудование для беспилотных автомобилей. Ориентация будет идти на китайская авторынок — крупнейший в мире, а в условиях американских санкций это оказывается особенно актуальным.
Сейчас прототипы беспилотных автомобилей есть, например, у «Яндекса», Сбера и Google.
США ранее ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок.
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Автоновости , Яндекс , Google
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