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Пробки в Москве из-за снегопада выросли до девяти баллов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 58 минут назад
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Фото: РИА Новости
В Москве в четверг вечером пробки достигли девяти баллов, об этом свидетельствуют данные специализированного сервиса «Яндекс. Пробки».
Самые серьезные затруднения в движении фиксируются в центральной части города, на набережных, Новом Арбате, Тверской и на улице Охотный ряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.
Также движение затруднено от Яузского до Рождественского бульвара.
Возникли большие пробки на Садовом кольце. На внешней стороне основные затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге. На внутренней стороне кольца больше всего пробок на севере, северо-западе, западе, на востоке и на юго-востоке.
Кроме того, пробки есть на ТТК, отдельные затруднения есть на МКАД. На вылетных магистралях движение свободней, но есть проблемные участки. В пробках стоят Ленинградское и Новорязанское шоссе.
К утру 14 января в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за сильных снегопадов были задержаны или отменены 27 рейсов.
Департамент транспорта ранее предупреждал водителей об осложнениях на дорогах из-за обильного снегопада. Автовладельцам советовали пересесть на городской транспорт.
Утром в четверг в столице также наблюдались семибалльные пробки, из-за снегопада были задержаны и отменены несколько рейсов в аэропортах.
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Автоновости , Международный аэропорт Внуково , Яндекс , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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