На российском авторынке вырастут онлайн-сделки в 2021 году

«Стимулом рынка в январе стал факт возможной индексации стоимости на автомобили, поэтому у большинства брендов мы наблюдаем рост в этом месяце по отношению к январю 2020 года: цены вырастут — и неизвестно, каким тогда будет спрос», — заявил он в беседе с Nation News.