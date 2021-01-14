Ценам на бензин пообещали стабилизацию за неделю

«Ситуация стабилизируется… Цена на бензины незначительно, но понижается. Спрос сейчас отрегулирует цену под те реалии, которые есть на рынке применительно к цене, например, по рознице. Вопрос недели. Думаем, что это вопрос ближайшей недели», — указал он.