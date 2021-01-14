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Ценам на бензин пообещали скорую стабилизацию 

Lenta.ru 1 час назад
Ценам на бензин пообещали стабилизацию за неделю
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает стабилизацию цен на бензин в ближайшую неделю. Об этом заявил управляющий директор площадки по рынку нефтепродуктов Павел Строков, передает РИА Новости.
В период с 21 по 24 декабря на СПбМТСБ цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 5,4 и 7,4 процента соответственно, и в январе продолжили рост.

«Ситуация стабилизируется… Цена на бензины незначительно, но понижается. Спрос сейчас отрегулирует цену под те реалии, которые есть на рынке применительно к цене, например, по рознице. Вопрос недели. Думаем, что это вопрос ближайшей недели», — указал он.

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Автоновости , Павел Строков , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , РИА Новости
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