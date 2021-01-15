Маршруты международных автобусов занесут в специальные карты 

Международные маршруты рейсовых автобусов предложено менять по инициативе российского перевозчика или иностранного ведомства, а сведения о пути автобусов включать в специальные карты. Соответствующий законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию на пленарных заседаниях.

Процедуры согласования регулярных пассажирских перевозок в международном сообщении установлены одним из приказов Минтранса . Но в силу того, что данный документ не прошёл регистрацию в Минюсте из-за отсутствия правовых оснований для его принятия, он не является нормативным правовым актом. Для устранения этого пробела предложено внести изменения в законодательство. Инициатива предусматривает введение специальной карты, в которой будет содержаться информация о международном маршруте регулярных автомобильных перевозок. Реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам предложено дополнить пунктами, которые используются при международных автоперевозках. Это нужно для того, чтобы одних пассажиров на автовокзалах и станциях не обслуживали хуже, чем других, отмечают авторы.

Международные маршруты, согласно законопроекту, могут изменяться и устанавливаться госорганом по предложению российского перевозчика или иностранного ведомства. То же самое касается и отмены маршрута, но она может произойти также по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Аналогичный прядок уже установлен в отношении межрегиональных маршрутов. Принятие законопроекта, как считают в кабмине, будет способствовать развитию рынка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по международным маршрутам, и объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций).