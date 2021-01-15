Новые запреты на парковку вступили в силу в России

Новые противопожарные нормы, которые вступили в силу с этого года, запрещают стоянку автомобилей на крышах колодцев пожарных гидрантов. Но это не означает, что за их нарушение обязательно придется отвечать. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

— В некоторых публикациях СМИ путаются понятия запрета и штрафа. Дело в том, что не все, что запрещено законом или нормативными актами влечет за собой наказание, — пояснил юрист.

В общем разделе новых Правил противопожарного режима есть норма, запрещающая стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники.