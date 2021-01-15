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В России цены на такси подскочили на 70% за полгода 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
В России цены на такси выросли на 70% за полгода
Фото: РИА Новости
«Цены на поездки в такси в России „восстановились“ в декабре в сравнении с маем–июнем, то есть выросли в Москве и регионах в среднем на 56% у „Яндекс. Такси“ и на 68% у „Ситимобила“, — заявляет, ссылаясь на отчет BofA, „Коммерсантъ“.
Рост цен в конце года, по данным аналитиков, мог быть вызван высокой нагрузкой на услуги таксистов, характерной для этого периода. Для анализа были использованы показатели стоимости поездки по Москве, Петербургу, Самаре, Уфе, Воронежу и Ярославлю. А также отбиралось среднее значение цен на такси в разное время дня, передает издание „Коммерсантъ“.
Ранее „Новые известия“ писали про стоимость поездок на такси в столице. В московском департаменте транспорта обратились к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на свои услуги зимой. По сведениям ведомства, в зимний период времени с увеличением спроса цены взлетают так, что поездки на такси становятся роскошью для москвичей.
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Автоновости , Bank of America , Новые Известия
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