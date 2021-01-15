Продажи LCV «ГАЗ» в 2020 году снизились на 20% 

Реализация коммерческих легких машин (LCV) компании ГАЗ в прошедшем году упала на 20% в сравнении с 2019 годом. Об этом рассказали представители АЕБ.

На протяжении всего года завод продал больше 51,1 тысячи новых автомобилей сегмента LCV, тогда как в 2019 году данный показатель составил 63,9 тысячи новых машин. В последнем месяце 2020 года ГАЗ смог поставить заказчикам на 2% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, всего 8,8 тысячи единиц.

Доля рынка нижегородского предприятия в минувшем году на рынке LCV выросла на 0,2%, достигнув всего 5,3% в сравнении с 2019 годом. Эксперты из АЕБ отметили, что не ожидают существенных перемен в наступившем году. Они прогнозируют увеличение рынка не больше, чем на 2,1%, то есть, производитель продаст на 33 000 больше новых автомобилей сегмента, или всего около 1,6 миллиона экземпляров.

Прежде руководители ГАЗа сообщили, что сотрудники фабрики переходят на четырехдневную трудовую неделю. Такое решение они приняли в связи с уменьшением спроса на собственную продукцию. Четырехдневный рабочий режим уже действовал на заводе 19 июня-18 декабря прошедшего года.