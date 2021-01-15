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В России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-30 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
В России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-30
Фото: Mazda
15 января у российских дилеров появился кроссовер Mazda CX-30 — цены на модель увеличились по сравнению с теми, которые были объявлены на старте приема заказов. Без учета скидок автомобиль стоит от 1 653 000 рублей, хотя еще в декабре его можно было заказать по цене от 1 620 000 рублей. Российская премьера Mazda CX-30 состоялась в конце ноября 2020 года, а заказы начали принимать с 14 декабря. Кроссовер доступен в трех комплектациях и с безальтернативным двухлитровым бензиновым мотором Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает как шестиступенчатая механическая коробка передач, так и шестидиапазонный автомат. Привод — передний либо полный.
Ниже в таблице приведены актуальные цены на Mazda CX-30, они увеличились на 33 тысячи рублей по сравнению с декабрьскими.
motor
Доплата за полный привод составит 100 тысяч рублей.
По данным автопроизводителя, Mazda CX-30 c механикой и передним приводом разгоняется с места до 100 километров в час за 8,8 секунды, а полноприводному кроссоверу с автоматом требуется на это 10,3 секунды. Максимальная скорость составляет 201 километр в час.
Сборка CX-30 для российского рынка налажена на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке. Ранее в компании подтвердили, что кроссовер заменит в модельном ряду ушедший с рынка Mazda3.
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Автоновости , Mazda
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