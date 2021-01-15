В течение 2020 года поездки на такси в России подорожали на 50-70%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Аналитики Bank of America подготовили отчет о российском интернет-секторе. В нем сказано, что в декабре цены на поездки в такси у крупнейших онлайн-агрегаторов, «Яндекс. Такси» и «Ситимобила», были больше, чем в мае-июне, в среднем на 56% и 68% соответственно.

Авторы отчета использовали средние значения в разное время по четырем дням недели в Уфе, Москве, Самаре, Воронеже, Ярославле и Санкт-Петербурге. В Bank of America не раскрыли абсолютные цифры.

Генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский связал рост стоимости поездок на такси с нехваткой водителей, сложными погодными условиями и пробками.

Анонимный собеседник «Коммерсанта» на рынке агрегаторов такси объяснил, что в ноябре-декабре 2020 года в России было значительно холоднее, чем в ноябре-декабре 2019-го, а весной-летом из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 было меньше пробок.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Центр стратегических разработок представил результаты исследования, согласно которым около 40% компаний, которые традиционно нанимают мигрантов, в настоящее время столкнулись с недостатком рабочей силы. Наибольший дефицит наблюдается среди таксистов и курьеров.