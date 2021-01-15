Анонсирован выход «заряженной» версии Nissan Kicks Autech

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Японская компания объявила про выпуск с 15.01.2021 г. кросса Nissan версии Kicks. Базовая кастомная машина получила в названии приставку «AUTECH». Она будет доступна в дилерских центрах бренда с 3 марта.

В недавнем времени в Сети опубликовали снимки кросса Nissan Kicks, который доработали специалисты ателье Autech. Новая модификация в отличие от серийных моделей имела горизонтальные светодиодные ДХО, фирменный цвет кузова и ряд прочих деталей. Компания теперь решила опубликовать фото интерьера кросса.

В салоне транспортного средства осталось всё по-прежнему. Исключением является использование более качественных материалов. Ещё авто похвастается новой цветовой гаммой. Новинка предлагается с фирменным черно-синим салоном, кожаной отделкой передней панели, рулевого колеса и синей прострочкой.

Модель вариации Autech получит единственное исполнение. Новый Nissan Kicks будет оснащаться переднеприводной системой, 1.2-литровым силовым агрегатом HR12DE. Мощность должны увеличить до 120 лошадиных сил. В рамках внутреннего авторынка модель будут реализовывать от 3 110 000 иен (2 200 000 руб.).