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Nissan анонсировал выход «заряженной» версии Nissan Kicks Autech 

Car.ru 1 час назад
Анонсирован выход «заряженной» версии Nissan Kicks Autech
Фото: Car.ru
Японская компания объявила про выпуск с 15.01.2021 г. кросса Nissan версии Kicks. Базовая кастомная машина получила в названии приставку «AUTECH». Она будет доступна в дилерских центрах бренда с 3 марта.
В недавнем времени в Сети опубликовали снимки кросса Nissan Kicks, который доработали специалисты ателье Autech. Новая модификация в отличие от серийных моделей имела горизонтальные светодиодные ДХО, фирменный цвет кузова и ряд прочих деталей. Компания теперь решила опубликовать фото интерьера кросса.
В салоне транспортного средства осталось всё по-прежнему. Исключением является использование более качественных материалов. Ещё авто похвастается новой цветовой гаммой. Новинка предлагается с фирменным черно-синим салоном, кожаной отделкой передней панели, рулевого колеса и синей прострочкой.
Модель вариации Autech получит единственное исполнение. Новый Nissan Kicks будет оснащаться переднеприводной системой, 1.2-литровым силовым агрегатом HR12DE. Мощность должны увеличить до 120 лошадиных сил. В рамках внутреннего авторынка модель будут реализовывать от 3 110 000 иен (2 200 000 руб.).
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Автоновости , Nissan
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