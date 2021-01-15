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Россиянин посадил грудного ребенка за руль 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянин посадил грудного ребенка за руль
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором видно, что водитель во время движения по оживленной улице посадил за руль своего маленького сына, сообщает Telegram-канал «Подъём». Автоинспекторы оперативно отреагировали и наказали предприимчивого отца.
На записи запечатлен салон престижной иномарки. Женщина на камеру мобильного телефона снимает, как водитель «дал порулить» ребенку, которому на вид 6-9 месяцев. Мальчик при этом восторженно кричит, дергает руль и скачет на коленях автолюбителя.

«Смотри внимательно на дорогу. Не прыгай. Молодец какой, ты наш», — говорит автор видео.

«Не грызи руль», — заявляет мужчина.

По данным издания «Pro город», отличился житель Чебоксар. Он посадил ребенка за руль, двигаясь при этом по центру города: по Московскому проспекту в сторону Северо-Западного района. Местные автоинспекторы быстро установили героя видео и выписали ему штраф в размере 3000 рублей за «нарушение требований к перевозке детей».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая во время поездки по Москве посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка. При этом автомобилистка была пьяна.
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Автоновости , СКР , ГИБДД
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