Россиянин посадил грудного ребенка за руль 

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В Сети появилось видео, на котором видно, что водитель во время движения по оживленной улице посадил за руль своего маленького сына, сообщает Telegram-канал «Подъём». Автоинспекторы оперативно отреагировали и наказали предприимчивого отца.

На записи запечатлен салон престижной иномарки. Женщина на камеру мобильного телефона снимает, как водитель «дал порулить» ребенку, которому на вид 6-9 месяцев. Мальчик при этом восторженно кричит, дергает руль и скачет на коленях автолюбителя.

«Смотри внимательно на дорогу. Не прыгай. Молодец какой, ты наш», — говорит автор видео.

«Не грызи руль», — заявляет мужчина.

По данным издания «Pro город», отличился житель Чебоксар. Он посадил ребенка за руль, двигаясь при этом по центру города: по Московскому проспекту в сторону Северо-Западного района. Местные автоинспекторы быстро установили героя видео и выписали ему штраф в размере 3000 рублей за «нарушение требований к перевозке детей».