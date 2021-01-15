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Toyota выплатит штраф в размере 180 миллионов долларов за нарушение «Закона о чистом воздухе» 

Car.ru 1 час назад
Toyota выплатит $180 млн за нарушение «Закона о чистом воздухе»
Фото: Reuters
Японская автомобилестроительная компания Toyota должна будет выплатить штраф в размере 180 миллионов долларов, так как были выявлены систематические нарушения «Закона о чистом воздухе», действующего на территории США.
Как сообщают западные источники, ссылаясь на слова Одри Штраус, исполняющей обязанности прокурора одного из округов Нью-Йорка, японский автомобильный гигант Toyota давно и систематически нарушал требования к подаче отчётов относительно стандартов выбросов вредных веществ транспортными средствами. Таким образом, производитель не соблюдал требования, прописанные в «Законе о чистоте воздуха», а потому должен выплатить 180 миллионов долларов штрафа.
Отмечается, что это не значит обмана Toyota в плане проведения тестов на уровень выбросов, просто компания не правильно подавала необходимые отчеты в EPA и это происходило на протяжении десятилетия, начиная с 2005 года. Известно, что согласно действующему в США закону о чистоте воздуха, автопроизводители обязаны подавать отчёты о дефектах выбросов в том случае, если не менее 25 машин одного модельного года имеют дефект компонента, отвечающего за уровень выбросов.
Что касается Toyota, то за 10-летний период было не подано 78 таких отчётов и две сотни квартальных. Производитель давно признал свою вину и ещё в 2015 году отмечалось, что «пробел в процессе подачи отчётности в EPA выявлен и устранён».
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Автоновости , Toyota
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