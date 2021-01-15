Geely сократит число комплектаций Coolray в России

Компания Geely решила сократить число комплектаций Coolray, доступных на российском рынке. Как сообщают «Китайские автомобили», вскоре россияне лишатся самой дорогой версии кроссовера — Flagship Sport. Кроме этого, из цветовой гаммы исключат четыре цвета — два из них временно — и добавят три новых.

Geely Coolray предлагается в четырех исполнениях: начальном Comfort, среднем Luxury и топовых Flagship и Flagship Sport. Последнее, по данным издания, вскоре исчезнет.

Версия Flagship Sport отличается двухцветным кузовом с черной крышей, спойлером с литерой S и черными накладками на боковых зеркалах заднего вида. В остальном ее оснащение совпадает с «младшей» Flagship, которую предлагают с семидюймовой цифровой приборкой, камерой заднего вида, системой автоматической парковки и функцией мониторинга «слепых» зон.

Сoolray Flaship Sport еще можно приобрести в дилерских центрах по цене 1 614 990 рублей, однако уже в ближайшее время она станет недоступна: дилеры распродают последние экземпляры. Комплектация Flagship без приставки Sport, которая остается в линейке, стоит на 50 000 рублей дешевле.

Кроме этого, из цветовой палитры исключат четыре оттенка — «сатиновое серебро», оранжевый, синий и красный, однако два последних вновь станут доступны весной. Взамен добавят жемчужно-серебристый, базальтово-серый и черный цвета. Из прежней гаммы сохранится только белый.