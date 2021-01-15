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Россияне лишатся самого дорогого Geely Coolray 

Motor.ru 1 час назад
Geely сократит число комплектаций Coolray в России
Фото: geely
Компания Geely решила сократить число комплектаций Coolray, доступных на российском рынке. Как сообщают «Китайские автомобили», вскоре россияне лишатся самой дорогой версии кроссовера — Flagship Sport. Кроме этого, из цветовой гаммы исключат четыре цвета — два из них временно — и добавят три новых.
Geely Coolray предлагается в четырех исполнениях: начальном Comfort, среднем Luxury и топовых Flagship и Flagship Sport. Последнее, по данным издания, вскоре исчезнет.
Версия Flagship Sport отличается двухцветным кузовом с черной крышей, спойлером с литерой S и черными накладками на боковых зеркалах заднего вида. В остальном ее оснащение совпадает с «младшей» Flagship, которую предлагают с семидюймовой цифровой приборкой, камерой заднего вида, системой автоматической парковки и функцией мониторинга «слепых» зон.
Сoolray Flaship Sport еще можно приобрести в дилерских центрах по цене 1 614 990 рублей, однако уже в ближайшее время она станет недоступна: дилеры распродают последние экземпляры. Комплектация Flagship без приставки Sport, которая остается в линейке, стоит на 50 000 рублей дешевле.
Кроме этого, из цветовой палитры исключат четыре оттенка — «сатиновое серебро», оранжевый, синий и красный, однако два последних вновь станут доступны весной. Взамен добавят жемчужно-серебристый, базальтово-серый и черный цвета. Из прежней гаммы сохранится только белый.
Geely Coolray вышел на российский рынок весной минувшего года и стал второй по популярности моделью марки после Atlas. В 2020 году россияне купили 5634 Coolray и 7311 «Атласов», причем в ноябре компактная модель обогнала флагмана на 472 проданных экземпляра.
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Автоновости , Geely
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