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«АвтоВАЗ» поднял цены на свои машины 

Мария Иванова 30 минут назад
«АвтоВАЗ» поднял цены на свои машины
Фото: ТАСС
Автомобили «АвтоВАЗа» подорожали с 15 января: Lada Vesta в версии Cross, к примеру, выросла в цене сразу на 39 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прайс-листы компании.
Седан Granta стал дороже на десять тысяч рублей и теперь продается за полмиллиона рублей минимум. Стоимость Lada Niva Legend (бывшая 4×4) за трех— и пятидверный кузов выросла на 12-14 тысяч рублей и начинается от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.
Пассажирский универсал Largus теперь не купить дешевле 669 тысяч рублей (плюс 15 тысяч), а за Lada Xray начали просить на 10-19 тысяч рублей больше (минимум 680 тысяч).
Семейство Lada Vesta подорожало заметнее всего. Vesta в кузове седан прибавила в цене 20 тысяч рублей (от 704 тысяч), универсал стал на 31 тысячу дороже (от 791 тысячи), а версия Cross — на 39 тысяч рублей (от 906 тысяч рублей).
Как писал «Рамблер», ранее «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск внедорожника Niva нового поколения к 2024 году.
Автомобиль на платформе CMF-B получит две версии — с компактной и удлиненной колесной базой. Продавать новую Niva планируют не только в России, но и за рубежом.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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