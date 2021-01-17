Российским водителям разрешат ездить без прав

Российские водители в нескольких регионах страны в качестве эксперимента смогут не брать с собой в дорогу водительские удостоверения. Вместо этого у них будет возможность воспользоваться специальным приложением для подтверждения прав, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качнов.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — сказал он.

У инспекторов при себе будет специальное считывающее устройство, пояснил Качанов в разговоре с «Российской газетой».

Эксперимент планируют запустить в ряде субъектов в 2021 году. О каких регионах именно регионах идет речь, собеседник издания не уточнил.