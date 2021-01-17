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Минцифры проведет в России эксперимент с водительским правами 

ТК «Звезда» и ещё 8 1 час назад
Российским водителям разрешат ездить без прав
Фото: ТАСС
Российские водители в нескольких регионах страны в качестве эксперимента смогут не брать с собой в дорогу водительские удостоверения. Вместо этого у них будет возможность воспользоваться специальным приложением для подтверждения прав, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качнов.

«Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах», — сказал он.

У инспекторов при себе будет специальное считывающее устройство, пояснил Качанов в разговоре с «Российской газетой».
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Эксперимент планируют запустить в ряде субъектов в 2021 году. О каких регионах именно регионах идет речь, собеседник издания не уточнил.
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Автоновости , МВД , "Российская газета"
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