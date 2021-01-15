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В России водительское удостоверение заменят приложением с QR-кодом 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
В России водительское удостоверение заменят приложением с QR-кодом
Фото: Ferra.ru
Минцифры РФ запланировало провести эксперимент, в рамках которого водительское удостоверение заменят мобильным приложением с QR-кодом.
Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. Он рассказал, что план уже проработали с коллегами из МВД. В 2021 году эксперимент хотят запустить на территории выделенных субъектов, «самых цифровых».
Благодаря приложению водителю не придётся носить с собой свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Информация об этих документах будет храниться в формате QR-кода. Этот код инспектор мог бы считывать специальным устройством.

«Если забыл дома права, сидишь не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — отметил замминистра.

Напомним, в России также хотят протестировать цифровую замену паспорту гражданина.
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