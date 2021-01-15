Тариф госсистемы «Платон» вырастет с 1 февраля на 14 копеек, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2021 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,34 рубля за километр пробега», — сообщили в агентстве.

На сегодняшний день размер платы за километр пробега составляет 2,20 рубля. В июле прошлого года Росавтодор планировал индексировать тариф с февраля 2021 года на 11 копеек.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,420 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей. Также почти 7 млрд рублей перечислено за счет штрафов с нарушителей.

Как сообщал «Рамблер», государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам «Платон» действует на территории России с 15 ноября 2015 года. Индексация тарифа системы «Платон» происходит ежегодно в феврале.