Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Тариф госсистемы «Платон» вырастет с февраля 

Вероника Полынина 45 минут назад
Тариф госсистемы «Платон» вырастет с 1 февраля на 14 копеек
Фото: РИА Новости
Тариф госсистемы «Платон» вырастет с 1 февраля на 14 копеек, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2021 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,34 рубля за километр пробега», — сообщили в агентстве.

На сегодняшний день размер платы за километр пробега составляет 2,20 рубля. В июле прошлого года Росавтодор планировал индексировать тариф с февраля 2021 года на 11 копеек.
На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,420 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей. Также почти 7 млрд рублей перечислено за счет штрафов с нарушителей.
Как сообщал «Рамблер», государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам «Платон» действует на территории России с 15 ноября 2015 года. Индексация тарифа системы «Платон» происходит ежегодно в феврале.
Видео дня. Водителей планируют лишать прав за 3 грубых нарушения в году
Комментарии 1
Автоновости , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение